Суд арестовал второго из напавших на отца с ребенком в Новой Москве

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Суд заключил под стражу 17-летнего молодого человека, которого обвиняют в покушении на убийство в ТиНАО столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Москве в воскресенье, 7 ноября.

Срок заключения злоумышленника составит два месяца.

— Действуя совместно с соучастниками, именно он нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего, — говорится в сообщении ведомства.

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО.

Она отметила, что нападавшего заключили под стражу до 5 января следующего года.

По данным следствия, именно обвиняемый гражданин достал нож во время произошедшего конфликта и угрожал им.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины остаются неизвестными. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО также сняли камеры видеонаблюдения.