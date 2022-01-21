ООН призвала перейти в чрезвычайный режим из-за штамма «омикрон»

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Следующий вариант коронавируса может быть хуже «омикрона». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в пятницу, 21 января.

— Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. «Омикрон» — это еще одно предупреждение, — рассказал политик.

Прекращение распространения COVID-19 во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году, приводит слова Гутерреша РИА Новости.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.