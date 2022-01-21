Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы продукты, которые способствуют преждевременному старению

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые способствуют преждевременному старению
Фото: Рixabay

Английские ученые провели исследование, в котором нашли еще одну причину появления седых волос. Оказалось, не только генетическая предрасположенность способствует этому, но еще и рацион.

Есть некоторые продукты, которые вызывают дефицит важных витаминов и минералов, вследствие чего происходит ускоренный рост седых волос.

По мнению экспертов, чрезмерное потребление животного белка негативно влияет на волосы. Поэтому мясо и рыбу иногда стоит заменить орехами, бобовыми или злаковыми продуктами.

— В среднем тем, кто ведет не особо активный образ жизни, разрешено 0,8 грамма белка на килограмм веса, — говорят специалисты.

Промышленный сахар также влияет и на рост седых волос, и на преждевременное появление морщин. Сахар можно легко заменить финиками, медом, кусочками ананаса, манго или киви, пишет InStyle.

По возможности стоит избегать усилителей вкуса — глутамата, инозиновой кислоты (Е630), глицина (Е640) и других.

— Они не только влияют на чувство голода и нарушают обмен веществ, но и ускоряют процесс старения волос, — предупреждают эксперты.

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина назвала витамин, которые сохраняет хорошее состояние кожи и волос.

Читайте также:
Здоровье Старость Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте