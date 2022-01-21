Названы продукты, которые способствуют преждевременному старению

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Английские ученые провели исследование, в котором нашли еще одну причину появления седых волос. Оказалось, не только генетическая предрасположенность способствует этому, но еще и рацион.

Есть некоторые продукты, которые вызывают дефицит важных витаминов и минералов, вследствие чего происходит ускоренный рост седых волос.

По мнению экспертов, чрезмерное потребление животного белка негативно влияет на волосы. Поэтому мясо и рыбу иногда стоит заменить орехами, бобовыми или злаковыми продуктами.

— В среднем тем, кто ведет не особо активный образ жизни, разрешено 0,8 грамма белка на килограмм веса, — говорят специалисты.

Промышленный сахар также влияет и на рост седых волос, и на преждевременное появление морщин. Сахар можно легко заменить финиками, медом, кусочками ананаса, манго или киви, пишет InStyle.

По возможности стоит избегать усилителей вкуса — глутамата, инозиновой кислоты (Е630), глицина (Е640) и других.

— Они не только влияют на чувство голода и нарушают обмен веществ, но и ускоряют процесс старения волос, — предупреждают эксперты.

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина назвала витамин, которые сохраняет хорошее состояние кожи и волос.