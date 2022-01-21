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Дептранс Москвы назвал среднюю скорость движения автомобилей вечером 21 января

Иван Юминов

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Дептранс Москвы назвал среднюю скорость движения автомобилей вечером 21 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Средняя скорость автомобилей в Москве в настоящее время составляет 23 километра в час. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

— Движение в Москве на 19:00 оценивается в восемь баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью — 23 километра в час, автобусы — 25 километров в час, — говорится в сообщении.

Скорость машин на МКАД в среднем достигает 27 километров в час, на ТТК — 21 километр в час, а на Садовом кольце — 20 километров в час. Москвичам рекомендуется пользоваться городским транспортом для поездок по городу, отмечается в Telegram-канале ведомства.

21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.

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