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Месячная норма по осадкам выполнена в столице

Михаил Алимов

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Месячная норма по осадкам выполнена в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве к утру 21 января оказалась выполнена месячная норма по осадкам. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

— В вечерние часы 20 января погода вновь начала портиться. После небольшой передышки очередной атлантический циклон вновь принялся за дело. За ночь снежные шапки выросли на 2 сантиметра, — говорится на портале.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков. К вечеру норма будет превышена и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.

До этого в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в столице ожидаются снег, метель и гололедица. Водителям нужно быть внимательными за рулем.

Кроме того, сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 00:00 23 января, отметили синоптики. По их данным, в городе температура составит от минус четырех до минус шести градусов, а ночью понизится до минус семи.

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