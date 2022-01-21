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Дептранс Москвы призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах

Михаил Алимов

Город
Дептранс Москвы призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице ожидаются снег, метель и гололедица. Водителям нужно быть внимательными за рулем. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Во время движения соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 00:00 23 января, предупреждают синоптики. По их данным, в городе температура составит от минус четырех до минус шести градусов, а ночью понизится до минус семи.

Кроме того, сообщалось, что в пятницу, 21 января, погоду в столичном регионе будут определять ложбина циклона и влияние атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

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