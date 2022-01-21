Психолог объяснил значение снов об интимной связи с начальником

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Британский психолог Ян Уоллес объяснил значение снов о сексе в различных обстоятельствах.

— Люди ужасно переживают и пугаются, когда им снятся сексуальные сны. На самом деле эти сны являются отражением того, что нас волнует в нашей реальной жизни, — рассказал специалист.

Так, считает он, увидев во сне секс с бывшим партнером, не стоит задумываться о возобновлении отношений. Подобное видение является мольбой сознания о том, чтобы не повторять ошибок прошлого, подчеркнул эксперт.

Переспать во сне с начальником, скорее всего, значит, стремиться к его положению в карьере, уточнил психолог. Такой сон является своеобразным сигналом-призывом заняться развитием и самообразованием.

Аналогичная ситуация, по мнению специалиста, характерна и для снов о приятелях или соседях. Они лишь являются свидетельством выхода агрессии, приводит слова Уоллеса The Sun.

2 января сообщалось, что развитие мозга у женщин может быть связано с частотой стимуляции клитора. Ученые провели эксперимент при участии 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Им на белье крепили вибраторы, после чего фиксировались изменения в деятельности мозга одновременно со стимуляцией клитора. Выяснилось, что при вибрациях у испытуемых активировалась соматосенсорная кора. Данная часть мозга была более развита у тех, чья сексуальная жизнь была активнее за последний год.