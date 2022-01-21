«Ничего зазорного»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о лечении матери в пансионате

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Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина отправила мать в городской пансионат для пожилых людей. О своих намерениях младшая дочь актрисы сообщила на программе «Пусть говорят», чем удивила гостей программы, экспертов и общественность.

По ее словам, она была готова к тому, что это решение воспримут, как желание сдать мать в дом престарелых.

— У нас все хорошо, Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного, — объяснила Ольга Шукшина.

Решение отправить Федосееву-Шукшину под постоянное наблюдение специалистов, по словам дочери, было принято из-за ее возрастных заболеваний. Ранее актриса проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но, по мнению Шукшиной, в пансионате ей будет комфортнее, передает «Собеседник».

— Там для пожилых людей насыщенная программа реабилитации: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно, — поделилась младшая дочь актрисы.

Свое решение Шукшина ни с кем обсуждать не собирается, даже со своими сестрами. Забирать актрису она также пока не планирует, говорит, что все зависит от желания самой Лидии Николаевны.

Адвокат и представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказывала, что актриса поехала в пансионат немножко поправить здоровье и отдохнуть.