Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ничего зазорного»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о лечении матери в пансионате

Василий Плиткин

Общество
«Ничего зазорного»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о лечении матери в пансионате
Фото: youtube.com/Россия 1

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина отправила мать в городской пансионат для пожилых людей. О своих намерениях младшая дочь актрисы сообщила на программе «Пусть говорят», чем удивила гостей программы, экспертов и общественность.

По ее словам, она была готова к тому, что это решение воспримут, как желание сдать мать в дом престарелых.

— У нас все хорошо, Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного, — объяснила Ольга Шукшина.

Решение отправить Федосееву-Шукшину под постоянное наблюдение специалистов, по словам дочери, было принято из-за ее возрастных заболеваний. Ранее актриса проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но, по мнению Шукшиной, в пансионате ей будет комфортнее, передает «Собеседник».

— Там для пожилых людей насыщенная программа реабилитации: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно, — поделилась младшая дочь актрисы.

Свое решение Шукшина ни с кем обсуждать не собирается, даже со своими сестрами. Забирать актрису она также пока не планирует, говорит, что все зависит от желания самой Лидии Николаевны.

Адвокат и представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказывала, что актриса поехала в пансионат немножко поправить здоровье и отдохнуть.

Читайте также:
Здоровье Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте