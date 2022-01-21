Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы зимние ягоды, предотвращающие тромбоз

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы зимние ягоды, предотвращающие тромбоз
Фото: pixabay.com

Медики предупреждают, что сгущение крови чревато различными осложнениями, среди которых ожирение, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, тромбофлебит, гипертония и образование тромбов. Решить эту проблему можно, включив в рацион популярные зимние ягоды, такие как клюква и брусника.

Так, в клюкве содержится большое количество витаминов С, В и К, которые способствуют нормализации кровообращения, а также служат отличным профилактическим средством от тромбоза сосудов. При этом больше всего пользы принесут свежие ягоды.

Брусника благодаря своим микроэлементам укрепляет сосуды, разжижает кровь и благотворно влияет на состояние пищеварительной системы. Из нее полезно готовить напитки, причем для этого можно использовать не только плоды, но и листья. Микроэлементы, содержащиеся в бруснике, делают кровь менее густой, а также укрепляют стенки сосудов, пишет Пятый канал.

До этого специалисты Роспотребнадзора назвали клюкву самой полезной ягодой. Она улучшает аппетит и благоприятно влияет на пищеварение. Блюда с клюквой можно употреблять людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока. При простудных заболеваниях из этой ягоды полезно делать морсы и соки. Из ее листьев часто делают отвары и чаи, а масло используют для снижения артериального давления.

Читайте также:
Здоровье Ягоды тромбоз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте