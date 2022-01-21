Названы зимние ягоды, предотвращающие тромбоз

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Медики предупреждают, что сгущение крови чревато различными осложнениями, среди которых ожирение, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, тромбофлебит, гипертония и образование тромбов. Решить эту проблему можно, включив в рацион популярные зимние ягоды, такие как клюква и брусника.

Так, в клюкве содержится большое количество витаминов С, В и К, которые способствуют нормализации кровообращения, а также служат отличным профилактическим средством от тромбоза сосудов. При этом больше всего пользы принесут свежие ягоды.

Брусника благодаря своим микроэлементам укрепляет сосуды, разжижает кровь и благотворно влияет на состояние пищеварительной системы. Из нее полезно готовить напитки, причем для этого можно использовать не только плоды, но и листья. Микроэлементы, содержащиеся в бруснике, делают кровь менее густой, а также укрепляют стенки сосудов, пишет Пятый канал.

До этого специалисты Роспотребнадзора назвали клюкву самой полезной ягодой. Она улучшает аппетит и благоприятно влияет на пищеварение. Блюда с клюквой можно употреблять людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока. При простудных заболеваниях из этой ягоды полезно делать морсы и соки. Из ее листьев часто делают отвары и чаи, а масло используют для снижения артериального давления.