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«Очень волновалась»: Асмус поделилась отношением к Козловскому

Иван Юминов

Общество
«Очень волновалась»: Асмус поделилась отношением к Козловскому
Фото: Instagram / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась опытом совместной работы с режиссером и актером Данилой Козловским.

— Я мечтала поработать с Даней. И вот в июне мне говорят, что у меня будут пробы с ним, — рассказала артистка.

После этого она поехала в Санкт-Петербург, очень волнуясь, но Козловский оказался интеллигентным мужчиной, подчеркнула она. Режиссер оказался самым внимательным и переживающим за партнера коллегой в ее жизни, заключила Асмус.

«Классно смотритесь!»; «Совсем оброс Даниил»; «Новый любовник?»; «Какие вы красивые!»; «Кристина, ты — богиня», — написали подписчики.

19 января сообщалось, что певица Ольга Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.

Среди приятелей певицы, которые прилетели на Черноморское побережье на арендованном частном самолете, были замечены Мария Погребняк, Настя Крайнова и другие.

Поклонники звезды не оставили без внимания тот факт, что на празднике не будет присутствовать сестра Ольги, которая раньше была самым близким для нее человеком. Однако певица игнорирует подобные вопросы и никак не комментирует отношения с Анной.

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