Ольга Бузова не пригласила сестру на празднование дня рождения в Сочи

Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.

Среди приятелей певицы, которые прилетели на Черноморское побережье на арендованном частном самолете, были замечены Мария Погребняк, Настя Крайнова и другие.

Поклонники звезды не оставили без внимания тот факт, что на празднике не будет присутствовать сестра Ольги, которая раньше была самым близким для нее человеком. Однако певица игнорирует подобные вопросы и никак не комментирует отношения с Анной.

В конце прошлого года сестра популярной певицы рассказала, что между ней, Ольгой и еще двумя подругами произошла ссора, из-за которой они перестали общаться. При этом девушка отказалась называть причину конфликта. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала архивное видео, на котором запечатлены она с сестрой, а также Оля Десятовская и Яна Акру. Анна выразила надежду, что «когда-нибудь эта четверка воссоединится».

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео о том, как она выходит из аэропорта Сочи и садится в автомобиль. Исполнительницу сопровождает неизвестный мужчина, который затем открывает ей дверь машины. После этого он целует Бузовой руку и помогает ей попасть в салон автомобиля.