«Опять пьяная?»: подписчики раскритиковали Бузову за видео из Сочи
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео о том, как она выходит из аэропорта Сочи и садится в автомобиль.
— Я на месте, — подписала публикацию артистка.
Исполнительницу сопровождает неизвестный мужчина, который затем открывает ей дверь машины. После этого он целует Бузовой руку и помогает ей попасть в салон автомобиля.
«Одни понты и пыль в глаза»; «Прямо такое событие — в машину сесть»; «Оля, что с походкой?»; «Какая показуха во всем»; «Когда хотела грациозно сесть, но еле залезла в машину»; «Опять, что ли, пьяная?» — написали подписчики.
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