«Опять пьяная?»: подписчики раскритиковали Бузову за видео из Сочи

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео о том, как она выходит из аэропорта Сочи и садится в автомобиль.

— Я на месте, — подписала публикацию артистка.

Исполнительницу сопровождает неизвестный мужчина, который затем открывает ей дверь машины. После этого он целует Бузовой руку и помогает ей попасть в салон автомобиля.

«Одни понты и пыль в глаза»; «Прямо такое событие — в машину сесть»; «Оля, что с походкой?»; «Какая показуха во всем»; «Когда хотела грациозно сесть, но еле залезла в машину»; «Опять, что ли, пьяная?» — написали подписчики.

2 января бизнесмен Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с телеведущей Ксенией Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.