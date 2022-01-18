Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Опять пьяная?»: подписчики раскритиковали Бузову за видео из Сочи

Иван Юминов

Общество
«Опять пьяная?»: подписчики раскритиковали Бузову за видео из Сочи
Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео о том, как она выходит из аэропорта Сочи и садится в автомобиль.

— Я на месте, — подписала публикацию артистка.

Исполнительницу сопровождает неизвестный мужчина, который затем открывает ей дверь машины. После этого он целует Бузовой руку и помогает ей попасть в салон автомобиля.

«Одни понты и пыль в глаза»; «Прямо такое событие — в машину сесть»; «Оля, что с походкой?»; «Какая показуха во всем»; «Когда хотела грациозно сесть, но еле залезла в машину»; «Опять, что ли, пьяная?» — написали подписчики.

2 января бизнесмен Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с телеведущей Ксенией Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.

Читайте также:
Ольга Бузова Видео Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте