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Участниками крупного ДТП на Киевском шоссе стали девять автомобилей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Участниками крупного ДТП на Киевском шоссе стали девять автомобилей
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На 54-м километре Киевского шоссе по направлению в центр столкнулись девять автомобилей. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Транспорт на данном участке двигается по одной полосе из двух.

— Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия в целях беспрепятственного проезда транспорта, — отмечается в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что на данном участке произошли три различных ДТП, в которых семь автомобилей получили механические повреждения.

До этого сообщалось, что затор образовался в связи с ДТП на 54-м километре Киевского шоссе в Москве. Информацию о крупной аварии в районе поселения Новофедоровское подтвердили в столичном департаменте транспорта и попросили водителей выбирать пути объезда.

До этого стало известно о смертельной аварии, которая произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель машины каршеринга не успел вовремя перестроиться и врезался в КамАЗ, осуществлявший уборку снега на проезжей части.

В результате ДТП мужчина, управлявший каршеринговым авто, от полученных травм скончался на месте.

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