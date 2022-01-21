Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водитель каршеринга погиб в ДТП с «Камазом» на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель каршеринга погиб в ДТП с «Камазом» на севере Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80к1 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля каршеринга. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, смертельная авария произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель каршеринга не успел вовремя переустроиться и врезался в «Камаз», осуществляющий уборку снега на проезжей части.

— В результате ДТП мужчина (на вид 40 лет), управляющий каршеринговым авто, от полученных травм скончался, — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

Читайте также:
ГИБДД Каршеринг Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте