Водитель каршеринга погиб в ДТП с «Камазом» на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80к1 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля каршеринга. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, смертельная авария произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель каршеринга не успел вовремя переустроиться и врезался в «Камаз», осуществляющий уборку снега на проезжей части.

— В результате ДТП мужчина (на вид 40 лет), управляющий каршеринговым авто, от полученных травм скончался, — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.