Иммунолог объяснил ослабление тяжести симптомов «омикрона»

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Относительно легкое течение штамма коронавируса «омикрон» объясняется тем, что большая часть заболевших переносит вирус не тяжело или бессимптомно. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в пятницу, 21 января.

— Если больший процент легкого течения болезни, как в случае с «омикроном», то и основные симптомы будут легкие — например, острая боль в горле. Это не значит, что у коронавируса раньше были более тяжелые симптомы, так как в действительности большая часть людей переболевает им либо бессимптомно, либо легко, — рассказал специалист.

При новом варианте частым симптомом является боль в горле, что говорит о том, что вирус стал реже «опускаться» в легкие, уточнил он. Симптомы, связанные с сердечно-сосудистой системой, с дыхательными и респираторными, неврологическими проявлениями, встречаются реже, приводят слова Крючкова «Известия».

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».