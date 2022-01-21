В Германии обозначили вероятность поставок оружия на Украину

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Германия продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 21 января.

— У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии, — рассказал политик.

Берлин, по его словам, активно работает над деэскалацией ситуации на Украине. Россия, как считает он, должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента.

Если ситуация дойдет до военной агрессии, то это будет иметь высокую цену, предупредил канцлер. Конкретные меры будут приняты в «подходящее» время, приводит слова Шольца РИА Новости.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».