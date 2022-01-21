Диетолог раскрыла эффективное средство профилактики «омикрона»

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Употребление продуктов с жирами животного происхождения способствует профилактике заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

— Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период, — рассказала специалист.

Подобные жиры, считает она, позволяют укрепить иммунную систему организма. Это имеет особенно важное значение в период распространения «омикрона», приводит слова Королевой агентство городских новостей «Москва».

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21 января диетолог Анна Мелехина заявила, что человек может почувствовать себя очень плохо, если резко лишит себя сладкой еды. Данные симптомы, как уточнила она, могут включить потерю энергии, так как сладости были для человека источником углеводов.

Для постепенного исключения сладкого из рациона следует сбалансировать поступление в организм сложных углеводов, объяснила врач. Дефицит, как считает она, можно восполнить такими продуктами, как хлеб, картофель, макароны и рис.