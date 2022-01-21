Хромченко объяснила, от каких цветов в гардеробе следует отказаться зрелым дамам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Зрелым женщинам не стоит носить вещи слишком ярких оттенков, однако это правило не распространяется на аксессуары. Об этом рассказала известный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

Она убеждена, что привлекающие внимание яркие оттенки одежды не походят дамам бальзаковского возраста.

— Взрослые люди допускают в своих гардеробах яркие открытые цвета только в области аксессуаров, — заметила она в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале.

В качестве иллюстрации своих слов стилист представила на подиуме модель, которая сочетала весьма сдержанный наряд с яркой сумкой. По словам Хромченко, этот образ не сможет остаться незамеченным, но при этом отличается благородством и соответствует возрасту героини.

Фото: Скриншот видео Первого канала

До этого эксперт по моде рассказала, что актуальные в этом сезоне вещи из бархата имеют ряд недостатков, о которых не следует забывать модницам. Стилист обратила внимание, что вещи из бархата полнят, так как нельзя предугадать, как на него ляжет свет. Тем не менее Хромченко порекомендовала корпулентным дамам не отказываться от этого материала совсем, а выбирать определенный фасон вещей.