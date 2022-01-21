Ученые назвали три способа избавиться от «скрытого» жира

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Британские ученые выявили, что у людей с лишним весом помимо подкожного жира образуется еще и висцеральный жир, который хранится глубоко под кожей.

— Большая часть жира хранится под кожей и известна как подкожный жир. Это тот жир, который виден и который вы можете почувствовать. Остальной жир в организме скрыт. Это висцеральный жир, — говорится в сообщении.

Для того чтобы избавиться от «скрытого» жира, стоит изменить свой рацион и добавить больше физических нагрузок.

Эксперты утверждают, что ананасовый сок может помочь в уменьшении массы висцерального жира в организме.

— Ананасовый сок содержит фермент под названием бромелайн. Этот фермент содержится в соке ананаса и помогает в метаболизме белка, который, в свою очередь, помогает сжигать лишний жир на животе, — информирует Еxpress.

Другим ключевым компонентом по сжигаю жира является регулярная физическая активность, например, быстрая ходьба или упражнения с отягощениями.

Согласно проводимым исследованиям, еще одним эффективным напитком, который борется с висцеральным жиром, является зеленый чай. Он насыщен витаминами D и Е, а также микроэлементами — кальцием, цинком, фосфором.

— Катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут быть полезны для здоровья людей, — передает Еxpress.

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