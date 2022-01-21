Астролог Глоба пообещал белую полосу для трех знаков зодиака в феврале

Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба составил список из трех знаков зодиака, для которых февраль обещает стать особенным периодом.

Рак

Отношения со второй половинкой в последние несколько месяцев не приносили Ракам радости, но все изменится в феврале. Им удастся проработать накопившиеся вопросы, а одинокие представили знака наконец-то найдут свою любовь.

Весы

Те представители знака, для кого личная жизнь на первом плане, решат, что пора найти вторую половинку. При этом карьеристы смогут сосредоточиться на работе и достичь высоких результатов.

Скорпион

Этих людей перемены в личной жизни вдохновят на новые свершения. Как считает Глоба, и у одиноких, и у состоящих в отношениях представителей знака получится настроиться на романтику, отмечает «Слово и дело».

19 января сообщалось, что астрологи убеждены в том, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Так, Водолей, по их мнению, хитер, обаятелен и остроумен. Но его непредсказуемость может напугать окружающих.

Он принесет счастье женщинам, которые без ума от эксцентричных мужчин. Но важно помнить, что Водолей часто бывает ветреным, так как подвержен переменам настроения.