Андрей Бочкарев рассказал об уникальной бетонной смеси, которая используется при строительстве НКЦ

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При строительстве здания Национального космического центра (НКЦ) на территории Филевской поймы используется уникальная самоуплотняющаяся бетонная смесь. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При возведении высокоэтажной части НКЦ используются передовые технологии механизации строительства и используются нестандартные материалы. Например, из-за высокого коэффициента армирования конструкций бетонирование монолитного каркаса башни происходит с использованием уникальной самоуплотняющейся бетонной смеси, — рассказал заммэра.

Андрей Бочкарев отметил, что рецептуру бетонной смеси специально разрабатывал старейший институт строительной отрасли НИИЖБ имени А. А. Гвоздева. По его словам, за счет кинетической энергии смесь быстрее затвердевает без дополнительных средств воздействия. Ее применение позволяет увеличить качество и скорость строительства, добавил заммэра.

Генеральный директор ООО «МИП-Строй 1» Константин Маслаков в свою очередь отметил, что на площадке активно применяют так называемые средства малой механизации.

— Речь идет, в том числе, о специальных пистолетах для вязания арматуры, что тоже сильно влияет на производительность труда. Кроме того, при строительстве применяются такие технологии механизации, как самоподъемная гидравлическая опалубка. По сути дела, мы монтируем самоподъемную площадку, на которой можно хранить строительные материалы, перемещать людей и грузы и, соответственно, организовывать производство работ, — пояснил глава «МИП-Строй 1», добавив, что названные технологии позволят выйти на темп строительства 3–4 этажа в месяц.

Константин Маслаков подчеркнул, что все работы по строительству НКЦ ведутся собственными силами компании.

— Для этого мы провели специальное обучение инженерно-технического состава — специалисты ездили на стажировку к одному из ведущих европейских производителей опалубочных систем, — подчеркнул он.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетили территорию Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева, где идет строительство комплекса зданий НКЦ. Строители уже закончили возведение шестиэтажных корпусов и приступили к созданию высотного здания.

Уже построены семь этажей, и специалисты планируют возводить от трех до пяти в месяц. Закончить и передать объект Роскосмосу они планируют в 2023 году.