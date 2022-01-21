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Кадыров раскрыл подробности ситуации с женой чеченского экс-судьи

Иван Юминов

Общество
Кадыров раскрыл подробности ситуации с женой чеченского экс-судьи
Фото: Администрация президента РФ

Жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 21 января.

— Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ, — рассказал политик.

После того как ее доставили в столицу республики, она напала на полицейского и чуть не лишила его глаза, уточнил он. По его словам, Мусаевой необходимо было лишь прийти к следователю по повестке и не доводить ситуацию до предела.

Один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в его адрес, подчеркнул он. Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что обратился Верховный суд России с просьбой лишить Янгулбаева статуса судьи.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной. Недавно сообщалось, что неизвестные, которые представились оперативниками, увезли на допрос супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве. Представитель Кремля назвал эту историю фантастической и уточнил, что предпочитает не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений.

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