Умер латвийский актер из фильма «Долгая дорога в дюнах» Арнис Лицитис

Фото: youtube.com

Скончался известный советский, латвийский актер Арнис Лицитис. Об этом сообщил в субботу, 22 января, его близкий друг Зигизмундс Залманис в соцсети Facebook.

— От нас ушел великий актер, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Арни, для тебя в небе лучше, чем было здесь. Всего наилучшего, Алкапоне, — написал он.

СПРАВКА «ВМ»

Арнис Лицитис родился и вырос в Риге. В кино он дебютировал в 1965 году в фильме «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой. Всего на его счету более 200 телевизионных работ, в том числе в сериале «Ранетки», в картинах «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», «Страшное лето» и многих других. В последние 25 лет артист также выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Он был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.