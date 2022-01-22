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Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления

Юлия Курганова

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Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье ожидается резкий рост атмосферного давления к воскресенью, 23 января. Оно поднимется на 20–25 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— С пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве и области скакнет на 20–25 миллиметров ртутного столба. Оно будет близко к 760 миллиметрам ртутного столба, то есть давление резко повысится, — рассказал он.

Синоптик также сообщил, что в столице будет мягкая погода, температура для зимы будет достаточно высокой. В субботу, 22 января, ночью будет минус четыре–шесть градусов, а днем — два–четыре градуса мороза. В воскресенье ночью ожидается минус шесть–восемь градусов, днем — четыре–шесть градусов мороза.

Вильфанд отметил, что в выходные дни интенсивность снега заметно уменьшится.

— В субботу снег небольшой. До середины дня он еще будет заметен, во второй половине дня снег будет совсем небольшим. В воскресенье — местами небольшой снег, но преимущественно без осадков, — сообщил он, передает RT.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы». Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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