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Глава ВМС Германии заявил, что Украина никогда не вернет себе Крым

Георгий Соланович

В мире
Глава ВМС Германии заявил, что Украина никогда не вернет себе Крым
Фото: Pixabay

Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

— Крымского полуострова нет, он никогда не вернется. Это факт, — передает слова Шенбаха РИА Новости.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что речи о присоединении полуострова к РФ не шло до переворота на Украине.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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