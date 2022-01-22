Басманный и Красносельский районы Москвы благоустроят

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новая Басманная улица Карта всех событий

Благоустройство Басманного и Красносельского районов поддержали более 100 тысяч горожан. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Голосование в «Активном гражданине» проходило в ноябре и начале декабря 2021 года. В нем приняли участие почти 170 тысяч москвичей, 70 процентов из которых высказались за изменения. Работы планируется реализовать в 2022 году.

Благоустроят улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Казакова, Александра Лукьянова, а также Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки.

Главная задача программы благоустройства — сохранение духа старой Москвы. В ходе работ создадут дополнительные пешеходные зоны, отремонтируют тротуары, высадят деревья и кустарники, а также поменяют систему освещения улиц: чем больше улица, тем больше света, передает официальный портал мэра Москвы.

21 января стало известно, что Детскую музыкальную школу имени Лядова капитально отремонтируют. Четырехэтажное здание школы было построено по индивидуальному проекту в 1937 году.