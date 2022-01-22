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Стрелковый клуб появится в «Лужниках»

Георгий Соланович

Город
Стрелковый клуб появится в «Лужниках»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

Двухэтажный спортивно-стрелковый клуб появится на территории комплекса «Лужники». Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) уже одобрил проект строительства.

Первый этаж здания включает в себя вестибюль со стойкой администратора, гардероб, технологические помещения, а также раздевалки, кафе и буфет. Также на нем будут оборудованы стрелковые галереи на дистанции 25, 50 и 100 метров.

Второй этаж вместит административные кабинеты стрелкового клуба, серверную, многофункциональный зал и комнаты инструктажа. В комплексе будет оборудован и интерактивный тир.

Территорию рядом с комплексом благоустроят: разобьют цветники, посадят деревья и кустарники, установят скамейки и организуют парковки, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 января стало известно, что на территории олимпийского комплекса «Лужники» строительство здания Международного центра самбо и бокса завершено на 74 процента. Строители закончили конструктив здания и кровлю. Почти завершены фасадные работы и устройство некоторых инженерных систем. Другая часть систем и внутренняя отделка находятся на продвинутом уровне.

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