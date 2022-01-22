Врач назвал три главных тренда нейротехнологий в 2022 году

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Российские ученые планируют развивать стартапы в медицине, оцифровку заболеваний и клеточные технологии. Об этом рассказал врач-нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального университета, эксперт Центра компетенций НТИ по AR/VB и нейротехнологиям ДВФУ Артур Биктимиров.

Первый тренд, который назвал специалист, — рост количества стартапов в области инвазивной электроники на основе технологий обратной связи.

— Фактически происходит то, что мы находимся на пороге революции в области инвазивных устройств. Во-первых, электроника становится более мелких размеров и потребляет меньше энергии. Во-вторых, совершенствуются технологии обработки данных, получаемых от биологического организма, — пояснил спикер.

Второй тренд — рост технологических решений, направленных на оцифровку заболеваний. По словам Биктимирова, речь идет о формировании так называемых цифровых ассистентов врача, которые будут способны перерабатывать большой поток информации и давать рекомендации по тактике ведения пациента. Причем этот тренд касается не только медицины, но и многих других сфер.

Третий тренд — клеточные технологии.

— В ближайшее время продолжится активный поиск молекул, способных изменить технологии лечения онкопатологии, регенерации после тяжелых травм, в частности, головного и спинного мозга, — заключил эксперт.