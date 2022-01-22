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Как мошенники наживаются на «активации» QR-кодов о вакцинации

Вероника Ушакова

Общество
Как мошенники наживаются на «активации» QR-кодов о вакцинации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Госуслуги» разослал москвичам предупреждения об участившихся случаях мошенничества: телефонные аферисты стали представляться сотрудниками сервиса. «Вечерняя Москва» узнала об особенностях новой схемы.

Человеку поступает звонок на телефон. На другом конце провода — «сотрудник» госуслуг. Он говорит, что нужно привязать QR-код сертификата о вакцинации от ковида к аккаунту, и просит для этого продиктовать код, который приходит в сообщении во время звонка. Цифры требуются для того, чтобы войти в аккаунт. Сами люди при этом опасности не видят: просят же не деньги, да и не доступ к банковским счетам. Поэтому и код из сообщений диктуют спокойно. В результате мошенник заполучает доступ к аккаунту госуслуг. А там хранятся паспортные данные. Мошенник берет по ним кредит.

— Кредит в крупных банках по одним паспортным данным не дадут. У них сильная система безопасности. И если сумма займа более ста тысяч, потребуется много справок, — рассказал «ВМ» адвокат по уголовным делам Екатерина Кочина. — А вот микрозаймы, особенно те, что дают онлайн, мошенники могут оформить, имея на руках только паспортные данные.

Адвокат объяснила, что чаще всего люди даже не знают о том, что на них оформлен такой заем. И очень удивляются, узнав о просрочках по платежам. Обычно это происходит, когда обращаются в банк за потребительским кредитом или ипотекой. А в итоге получают отказ.

— Если вы узнали, что на вас оформили кредит, нужно обратиться в полицию. Это мошенничество, — объяснила Кочина. — Далее уже работа правоохранителей. В ходе следственных действий они могут установить, что микрозаем оформлялся с чужого компьютера или что вы не обращались в офис за кредитом. Однако этот процесс может затянуться надолго. Доказать, что микрозаем брали не вы, сложно. Пока идет следствие, выплаты замораживают. Но и кредит на ваши срочные нужды банки вам не одобрят.

В предупреждениях от портала госуслуг россиян призывают не сообщать мошенникам коды из сообщений. А также советуют установить контрольный вопрос для защиты данных, а еще включить вход с подтверждением по сообщению.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций также напоминает о том, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят гражданам без предварительной заявки и тем более не запрашивают их данные. Чтобы обезопасить себя, не стоит передавать третьим лицам данные паспорта, СНИЛС или любую другую информацию.

«Госуслуги» напоминают, что QR-код о вакцинации от коронавируса дополнительно активировать или привязывать к аккаунту не нужно. Он появляется в личном кабинете автоматически после прививки. Оттуда его можно сохранить себе на телефон или даже распечатать. QR-код действителен на вход в различные учреждения только при наличии паспорта.

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