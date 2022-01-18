Управление ЗАГС Москвы предупредило о продающих «красивые» даты мошенниках

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Управление московского ЗАГС предупредило размещающих в Интернете объявления о продаже «красивых» дат для регистрации брака мошенниках. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе управления.

Появление таких аферистов в управлении связали с высоким спросом на февральские праздничные даты.

— Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты, — говорится в сообщении.

В управлении также подчеркнули, что по закону нельзя поменять заявителей в заявлении. Кроме того, если пара отказывается регистрировать брак в заявленную дату, то занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.

Московский ЗАГС убедительно просит горожан избегать мошенников и выбирать другие свободные места для регистрации брака, передает ТАСС.

До этого стало известно, что более 2,1 тысячи влюбленных подали заявления о регистрации брака в столичные ЗАГСы за первую неделю текущего месяца.

Накануне стало известно, что в Москве в двух Дворцах бракосочетания будет играть живая музыка. Музыкальное трио в сопровождении клавишного инструмента будут играть для молодоженов и гостей в дворцах № 1 и № 4.