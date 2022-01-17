Более 2,1 тысячи пар подали заявления о заключении брака в первую неделю января

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Более 2,1 тысячи влюбленных подали заявления о регистрации брака в столичные ЗАГСы за первую неделю текущего месяца. Этот показатель на 20 процентов опередил средний уровень аналогичного периода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС по Москве в понедельник, 17 января.

В ведомстве отметили, что в указанный период заявления принимались только в электроном формате.

— Самыми популярными местами, в которые подали заявления, стали Дворцы бракосочетания № 1 и 4, а также выездные площадки — башня «Око» делового центра «Москва-Сити», дом торжеств «Сафиса» и «Якиманка Холл», — заявили в пресс-службе.

Так, например, порядка 300 заявлений о заключении брака москвичи подали во Дворец бракосочетания №1. Еще около 100 заявлений поступило во Дворец бракосочетания №4.

При этом столичные ЗАГСы приняли наибольшее количество заявлений на регистрацию брака 12 февраля. В красивую дату пожелали закрепить союз порядка 80 пар.

Накануне стало известно, что в Москве в двух Дворцах бракосочетания будет играть живая музыка. Музыкальное трио в сопровождении клавишного инструмента будут играть для молодоженов и гостей в дворцах № 1 и № 4.