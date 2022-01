В Москве в двух дворцах бракосочетания в 2022 году будет доступна живая музыка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице в двух Дворцах бракосочетания будет играть живая музыка. Музыкальное трио в сопровождении клавишного инструмента будет играть для молодоженов и гостей в Дворцах №1 и №4.

— Живая музыка возвращается в Грибоедовский ЗАГС. Она создает особую атмосферу торжества во время церемоний бракосочетания. В 2022 году во Дворце бракосочетания №1 и Дворце бракосочетания №4 будет бесплатно доступна живая музыка при проведении торжественных церемоний. Композиции будут исполнять струнное трио на двух скрипках и виолончели, а также музыкант на клавишном инструменте, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, для молодоженов будет доступен стандартный набор музыкальных композиций, но, при желании, музыканты смогут сыграть что-то из известных произведений. До этого музыкальное сопровождение было доступно только во Дворце №4. Во Дворце бракосочетания №5, расположенном в Измайловском Кремле, во Дворце бракосочетания на ВДНХ и в Коломенском живую музыку можно было выбрать в качестве дополнительной опции.

Популярнейшими у пар стали Свадебный марш Р. Вагнера; главная тема из «Игры престолов»; The Beatles «All You Need Is Love»; The Verde «Bitter Sweet Symphony». Доступны и множество классических произведений Чайковского, Штрауса, Шуберта и прочих известнейших композиторов.

Подать заявление на вступление в брак можно лично во Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, а также онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы смогут получить все услуги ЗАГСов по экстерриториальному принципу в центрах «Мои документы». Она отметила, что в настоящий момент офисы государственных услуг доступны в каждом районе города в шаговой доступности.