Услуги ЗАГСов стали доступны по экстерриториальному принципу в МФЦ Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жители столицы смогут получить все услуги ЗАГСов по экстерриториальному принципу в центрах «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 12 января.

Она отметила, что в настоящий момент офисы государственных услуг доступны в каждом районе города в шаговой доступности.

— Теперь все эти услуги можно получить вне зависимости от места жительства или регистрации акта гражданского состояния. То есть если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше — по месту жительства или по месту заключения брака, — заявила заммэра.

Изменения в порядке предоставления услуг действуют для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, внесения коррективов или исправлений в записи актов гражданского состояния. С полным перечнем доступных услуг можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова рассказала, что столичные центры госуслуг «Мои документы» в минувшем году ввели для москвичей 22 новые услуги.