Более 20 новых услуг для москвичей появилось в центрах «Мои документы» в 2021 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные центры госуслуг «Мои документы» в минувшем году ввели для москвичей 22 новые услуги. Об этом сообщила заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова.

Так, посетители «Моих документов» получили возможность воспользоваться семью новыми услугами ЗАГСов. В любом из центров горожане могут получить повторные необходимые свидетельства и справки, а также подать заявление на то, чтобы внести изменения в документ о рождении, заключении или расторжении брака.

— Так, с 31 мая прошлого года наши специалисты выдали около 100 тысяч повторных свидетельств и справок о браке, разводе, рождении или смерти. Благодаря расширению функционала территориальная доступность услуг загсов выросла в четыре раза, теперь услуги можно получить во всех офисах, — рассказала Татьяна Порецкова.

Она напомнила, что офисы «Мои документы» работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские отделения — с 10:00 до 22:00.

В прошлом году центры госуслуг в рамках проекта «Лица Победы» принимали от москвичей фотографии родственников, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В число новаций 2021-го вошли также видеоконсультации. За 12 месяцев специалисты провели свыше 350 сеансов в формате онлайн. Чаще всего обращения по видеосвязи москвичей касались сферы ЖКХ.

В центрах «Мои документы» с прошлого года предоставляется услуга Министерства иностранных дел РФ. Россияне и иностранцы получили возможность подтвердить в офисах госуслуг подлинность нотариальной подписи и оттиска его печати или проставить апостиль на официальных российских документах.

Центры «Мои документы» ежегодно оказывают свыше 25 миллионов услуг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в департаменте информационных технологий сообщили, что в 2021 году мобильное приложение «Госуслуги Москвы», которое позволяет авторизированным пользователям получать доступ к сервисам портала mos.ru, скачали почти 1,5 миллиона раз.