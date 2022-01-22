«Человек обречен»: морж объяснил гибель женщины в крещенской купели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прорубь должна быть неглубокой, а рядом с ней обязательно должны присутствовать спасатели — только так можно гарантировать безопасность купания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент клуба закаливания «Белые медведи» Виктор Бикинеев, комментируя смерть женщины во время крещенских купаний в Ленинградской области.

Он отметил, что избежать трагедии было бы возможно, если бы во время купаний соблюдались все меры предосторожности.

— Все средства массовой информации объявляли, что не нужно купаться в необорудованных местах. Кроме того, нельзя купаться в одиночку: если бы рядом с ней был подготовленный человек (морж, любитель — кто угодно), он бы нырнул и достал ее из холодной воды. Скорее всего, человек, который пытался спасти женщину, не был профессионалом, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание: одно из главных условий безопасного купания — прорубь должна быть неглубокой. При спуске в прорубь вода должна быть человеку по грудь, а полное погружение достигается только при помощи приседания. В противном случае течение может унести под лед, предупредил Бикинеев.

Он отметил, что, оказавшись подо льдом, человек имеет шансы на спасение, если будет действовать правильно.

— Не нужно паниковать, потому что паника сразу вызывает спазмы и человек обречен. Необходимо уцепиться руками за лед с внутренней стороны и ползти к проруби обратно: лед не всегда бывает ровным. Течением уносит прямо от проруби, поэтому нужно почувствовать, куда тащит, и идти против — и ты выйдешь к проруби. Когда за край проруби схватился — ты уже спасен, дальше уже просто вылезать надо. Видимо, здесь Господь решил к себе забрать женщину. Выражаю соболезнования и еще раз предупреждаю всех моржей России: пожалуйста, будьте аккуратнее, — сказал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что моржам не следует подавать другим людям опасный пример, а при совершении рискованных трюков они должны обязательно предупреждать о том, что их нельзя повторять без подготовки.

Россиянку затянуло под лед во время Крещенских купаний в Ленинградской области. Тело погибшей до сих пор не найдено.