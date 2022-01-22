Женщина утонула в проруби на глазах у детей в Ленинградской области

Фото: АГН Москва

В Ленинградской области женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры.

На публикуемых кадрах видно, как женщина прыгает в прорубь, но после этого исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 40-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

За происходящим наблюдали с берега дети пропавшей.

На данный момент на месте происшествия работают водолазы, сообщает Telegram-канал «78.Новости».

В декабре 2021 года девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковном Серпухове. Ребенок, вышедший на лед со сверстниками, утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело мальчика из воды.