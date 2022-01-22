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Столичные службы приступили к очистке улиц города от снега

Георгий Соланович

Город
Столичные службы приступили к очистке улиц города от снега
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве приступили к очередной механизированной очистке улиц города от снега и гололедицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило городское хозяйство столицы.

— В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега, — уточнили в Telegram-канале.

Городское хозяйство напомнило автомобилистам о необходимости быть внимательными на дорогах в связи с работой снегоуборочной и погрузочной техники.

Видео: Городское хозяйство Москвы

Максимальная температура воздуха в Москве 22 января составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов.

До этого синоптик предупредила москвичей о «плавном похолодании» с 23 января. К вторнику, 25 января, температура опустится до минус 12–17 градусов.

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