Синоптики сообщили о нестабильности погоды в Москве 22 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 22 января, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столице и окрестностях нестабильная погода, атмосферное давление неустойчивое, на пониженном фоне, кислородный режим пока благоприятный.

У лиц с повышенной метеочувствительностью в зимний период года, как правило, метеопатические реакции развиваются чаще. Наиболее уязвимы пожилые люди, лица с длительным стажем болезни, перенесшие в недавнем острые заболевания, с болезнями суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем, со сниженными функциональными резервами организма и ослабленным иммунитетом.

В этот период показаны по рекомендации врача курс профилактического лечения, поливитамины и адаптогены, по возможности более активный образ жизни: прогулки на свежем воздухе и занятия посильными физическими упражнениями.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы». Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.