Синоптик предупредила москвичей о «плавном похолодании» с 23 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Плавное похолодание» ожидается в Москве и Подмосковье с воскресенья, 23 января. Ко вторнику, 25 января, температура опустится до минус 12-17 градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— У нас пойдет плавное понижение температуры. В субботу еще тепло — днем ожидается минус два-четыре градуса, а в воскресенье будет уже понижение температуры до пяти градусов мороза в Москве и до минус трех-восьми градусов по области. В последующие дни температура продолжит понижаться, — рассказала она.

Синоптик добавила, что в понедельник, 24 января, ночью столбики термометров опустятся до минус одиннадцати-девяти градусов, днем — до семи-пяти градусов мороза.

По словам Макаровой, особенно ощутимым похолодание станет во вторник, когда температура ночью в регионе ожидается 17-12 градусов мороза, а днем — минус 12-7 градусов. В среду, 26 января, столичный регион снова окажется под влиянием циклона, и осадки станут более заметными, но температурный фон сильно не изменится. Ночью в среду прогнозируется минус 15-10 градусов, днем — 10-5 градусов мороза, сообщает ТАСС.

Метеоролог рассказал о погоде в выходные в Москве. В выходные 22–23 января москвичей ожидает приятная и комфортная зимняя погода: легкий мороз, ясное небо и нормальный уровень атмосферного давления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Шувалов.