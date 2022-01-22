Медики назвали пять неочевидных признаков диабета

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Врачи перечислили пять симптомов, которые могут сигнализировать, что у человека в крови повышен уровень сахара и есть проблемы с выработкой инсулина.

Среди них — изменение цвета кожи на более темный в области подмышек, шеи и паха. Также насторожить человека должен дискомфорт, связанный с мочеполовой системой. Проблемы могут возникать из-за повреждения кровеносных сосудов.

Кроме того, спутниками диабета могут стать слишком яркие сны и чрезмерная потливость по ночам.

Также среди неочевидных признаков заболевания медики назвали незаживающие раны и порезы. Это связано с тем, что повышенное количество сахара в крови уменьшает содержание кислорода, который поступает через кровоток к ранам, тем самым делая процесс заживления более медленным, пишет издание Everyday Health.

Ранее ученые выяснили, что значительно снизить уровень глюкозы всего за несколько минут помогает томатный сок. Его нужно употреблять за полчаса до приема пищи, содержащей углеводы. Если у человека диабет второго типа, то уровень глюкозы всегда может внезапно подняться до опасной для здоровья отметки. Данный факт объясняется тем, что работа основного механизма контроля уровня сахара в крови у диабетиков сильно затруднена.