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Эксперт объяснил, в каком случае ношение маски может быть вредным

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, в каком случае ношение маски может быть вредным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Решение о том, носить маску на улице или нет, надо принимать, оценивая соотношение риска и пользы. Положительный эффект от средств индивидуальной защиты наблюдается не всегда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов.

— Если вы в толпе и отойти нельзя, то лучше воспользоваться средством защиты. Если же вы просто гуляете на свежем воздухе, на расстоянии от других людей, необходимости в маске нет. Нужно понимать, что использование маски на улице связано с двумя побочными эффектами, особенно в холодную погоду. Во-первых, маска становится более влажной, а потом в тепле на ней начинают быстро размножаться микроорганизмы. Именно поэтому маски и рекомендуется менять каждые два часа, — отметил специалист.

По словам эксперта, на морозе возникает еще одна проблема: маска становится влажной, эта влага замерзает, изделие хуже пропускает воздух, поэтому могут начаться головная боль и головокружения.

В то же время и во Всемирной организации здравоохранения до сих пор нет единого мнения о том, как носить маски. С необходимостью их использования в помещениях все согласились, а по поводу улицы точки зрения разделились. В некоторых странах обязывают использовать маски и на свежем воздухе: в первую очередь это решение было продиктовано вспышками ковида во время массовых мероприятий (например, после протестов в США), заключил Андрей Ломоносов.

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