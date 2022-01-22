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Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с участием ребенка в Электростали

Георгий Соланович

Общество
Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с участием ребенка в Электростали
Фото: Depositphotos

Женщина и ребенок попали в ДТП в Электростали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

— Сегодня утром водитель автомобиля Ford совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — уточнили в пресс-службе.

На данный момент расследование по факту ДТП контролируется прокуратурой Электростали, передает агентство «Москва».

21 января участниками крупного ДТП на Киевском шоссе стали девять автомобилей. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Транспорт на данном участке двигается по одной полосе из двух.

До этого сообщалось, что затор образовался в связи с ДТП на 54-м километре Киевского шоссе в Москве. Информацию о крупной аварии в районе поселения Новофедоровское подтвердили в столичном департаменте транспорта и попросили водителей выбирать пути объезда.

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