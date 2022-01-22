«Пришлось навернуть»: каскадер Иншаков рассказал, как подрался из-за актрисы Дроздовой

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Каскадер Александр Иншаков рассказал, как во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи ему пришлось вступиться за актрису Ольгу Дроздову, к которой начала приставать группа мужчин.

По словам Иншакова, в этот момент рядом с Ольгой не было ее супруга Дмитрия Певцова.

— Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать». Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Одному пришлось навернуть, — приводит слова каскадера издание «Спорт-Экспресс».

Иншаков отметил, что нападавшие были борцами, поэтому ситуация поначалу показалась опасной. Однако, несмотря на опасения, конфликт удалось загладить. Он рассказал, что всех собрал и объяснил, что «Кинотавр» придумали специально, чтобы в Сочи приезжали люди и им было интересно.

До этого стало известно, что первого российского чемпиона UFC, актера и кинопродюсера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Пострадавший боец предположил, что это была какая-то «супермафиозная структура». Тактарова спасли подоспевшие сотрудники полиции.