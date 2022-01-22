Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Пришлось навернуть»: каскадер Иншаков рассказал, как подрался из-за актрисы Дроздовой

Анастасия Колоскова

Общество
«Пришлось навернуть»: каскадер Иншаков рассказал, как подрался из-за актрисы Дроздовой
Фото: Скриншот видео www.youtube.com/watch?v=SPAbhYvTDSg

Каскадер Александр Иншаков рассказал, как во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи ему пришлось вступиться за актрису Ольгу Дроздову, к которой начала приставать группа мужчин.

По словам Иншакова, в этот момент рядом с Ольгой не было ее супруга Дмитрия Певцова.

— Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать». Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Одному пришлось навернуть, — приводит слова каскадера издание «Спорт-Экспресс».

Иншаков отметил, что нападавшие были борцами, поэтому ситуация поначалу показалась опасной. Однако, несмотря на опасения, конфликт удалось загладить. Он рассказал, что всех собрал и объяснил, что «Кинотавр» придумали специально, чтобы в Сочи приезжали люди и им было интересно.

До этого стало известно, что первого российского чемпиона UFC, актера и кинопродюсера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Пострадавший боец предположил, что это была какая-то «супермафиозная структура». Тактарова спасли подоспевшие сотрудники полиции.

Читайте также:
каскадер Кино Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте