Чемпиона UFC и актера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

Кадр из фильма «Хищники»

Первого российского чемпиона UFC, актера и кинопродюсера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Пострадавший боец предположил, что это была какая-то «супермафиозная структура».

— Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги, — рассказал актер на видео, которое опубликовал в Telegram-канале видеоблогер Александр Лютиков.

Тактарова спасли подоспевшие сотрудники полиции. После нападения прошла неделя, но он остается в Мексике из соображений безопасности. Подробности до отъезда пока не сообщает, но говорит о планах — после возвращения в Россию первым делом собирается посетить курорты Дагестана, чтобы подлечить нервы.

Автор публикации сообщил, что боец заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местной гостиницы.

Видео: Telegram-канал Александра Лютикова

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