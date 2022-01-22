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Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской

Анастасия Колоскова

Общество
Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни Дмитрий Донской, который был личным фотографом первого российского президента Бориса Ельцина и в течение долгого времени работал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости. Об этос сообщается РИА Новости со ссылкой на окружение фотографа.

Уточняется, что смерть Донского наступила после болезни.

По словам коллеги фотографа Сергея Гунеева, до сотрудничества с Ельциным Донской считался одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны.

Личным фотографом Ельцина он работал на протяжении периода с 1991 по 1997 годы.

— В это время Дмитрий был не просто личным фотографом, он стал по сути членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко, — приводил слова Гунеева агентство.

Донской удостоен более 160 международных премий, среди которых Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, World Press Photo «Золотой глаз», Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP).

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