Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал, когда завершится реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин рассказал, когда завершится реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Завершить реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова в столице планируется к 100-летнему юбилею футбольного клуба «Торпедо», который будут отмечать в 2024 году. Об этом в субботу, 22 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА.

— Над трибунами, рассчитанными на 15 тысяч мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой «лестнице славы» разместят музей истории клуба, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что вокруг стадиона активно развивают территорию Даниловского района. Так, в 2021 году начал работу новый ФОК с залами для разных видов спорта и футбольным манежем.

На улице Восточной запланировано строительство школы на 1000 учеников, отметил глава города.

Кроме того, новую поликлинику возведут на Ленинской Слободе.

— Начали строительство нового участка Симоновской набережной. Он пройдет от Крутицкой набережной до Ленинской Слободы, соединит спортивный кластер и жилые кварталы с ТТК, — заключил Сергей Собянин.

До этого столичный мэр рассказал о работе телемедицинского центра Москвы.

Читайте также:
Реконструкция Сергей Собянин Стадионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте