Сергей Собянин рассказал, когда завершится реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Завершить реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова в столице планируется к 100-летнему юбилею футбольного клуба «Торпедо», который будут отмечать в 2024 году. Об этом в субботу, 22 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА.

— Над трибунами, рассчитанными на 15 тысяч мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой «лестнице славы» разместят музей истории клуба, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что вокруг стадиона активно развивают территорию Даниловского района. Так, в 2021 году начал работу новый ФОК с залами для разных видов спорта и футбольным манежем.

На улице Восточной запланировано строительство школы на 1000 учеников, отметил глава города.

Кроме того, новую поликлинику возведут на Ленинской Слободе.

— Начали строительство нового участка Симоновской набережной. Он пройдет от Крутицкой набережной до Ленинской Слободы, соединит спортивный кластер и жилые кварталы с ТТК, — заключил Сергей Собянин.

До этого столичный мэр рассказал о работе телемедицинского центра Москвы.