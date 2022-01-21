Сергей Собянин рассказал о работе телемедицинского центра Москвы

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Столичный телемедицинский центр продолжает работать в круглосуточном режиме. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что возможности телемедицины позволили снизить нагрузку на столичные медучреждения в первые волны коронавирусной инфекции.

По словам главы города, пациенты, проходящие лечение от коронавируса дома, могли вовремя получать лечение.

— Медики постоянно выходили с ними на связь и при ухудшении состояния вызывали скорую помощь. Летом прошлого года консультировали посетителей павильонов «Здоровая Москва», помогали восстановиться после болезни, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что за два года работающие в телемедицинском центре врачи провели свыше 1,8 миллиона удаленных приемов. Столичный мэр добавил, что этот опыт дистанционной работы будет использован для скорейшей победы над новым вызовом пандемии.

Накануне сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о мерах системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.