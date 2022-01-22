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Открытые уроки о Сталинградской битве пройдут в столичном Музее Победы

Анастасия Колоскова

Город
Открытые уроки о Сталинградской битве пройдут в столичном Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Цикл уроков мужества, посвященных героям и подвигам бойцов 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса, проведут в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Встречи пройдут в рамках работы выставки «От Москвы до Сталинграда» столичной школы № 1566 имени героев Сталинградской битвы в зале «Школьный Музей Победы».

— Открытые уроки проводятся в преддверии знаковой даты — 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мы ждем как школьников, так и всех гостей Музея Победы. По входному билету можно посетить временную экспозицию школы и тематические встречи, — рассказала куратор программы «Школьный Музей Победы» Марина Фаттахова.

Участники открытых уроков узнают о подвигах Героев Советского Союза и судьбах бойцов, которые защищали Сталинград. В беседах примут участие родственники участников войны, а также ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Уроки мужества и работа выставки «От Москвы до Сталинграда» продлятся до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Музей Победы с 22 января приглашает москвичей и гостей столицы на интерактивную экскурсию «Непокоренный Ленинград». Программа приурочена к 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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