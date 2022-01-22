Названы пароли, которые обречены на взлом

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Самые популярные у россиян в 2021 году пароли «qwerty123», «qwerty1» и «123456» не защищают от возможных взломов. О том, как составить надежную комбинацию знаков, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

При выборе пароля стоит отталкиваться от того, каким он точно не должен быть, считает специалист. Нужно запомнить, каких сочетаний букв, цифр и знаков стоит избегать, пояснил он.

— В паролях нельзя использовать даты рождения, номера телефонов, любые комбинации только из цифр. Не годятся и простые слова — все, которые есть в словаре. Пароль ни в коем случае не должен совпадать с логином (именем пользователя) и его электронной почтой. Он не должен быть его вариацией, например, «user123», — поделился Седов.

Так называемые «прогулки по клавиатуре» также не подойдут для создания хорошего пароля. Хакеры легко предсказывают такие сочетания знаков. Кроме того, они могут обойти популярные «хитрости» пользователей, добавил собеседник «ВМ».

— Например, «qwerty», даже с добавлением цифр типа qwerty123456 и тому подобное — не подойдет. Не остановят хакеров и такие банальные хитрости, как замена буквы «o» на ноль, «s» на «$», «i» на «1» и так далее, — отметил Седов.

По мнению специалиста, безопаснее всего пользоваться платным сервисом по хранению паролей. Он генерирует сложные и надежные варианты, а также гарантирует защиту данных для пользователей.