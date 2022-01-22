Андрей Бочкарев: За 11 лет в Москве стало на 33 процента больше благоустроенных набережных

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Свыше 80 километров набережных благоустроили в столице с 2011 года. Об этом в субботу, 22 января, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве сегодня реализуется масштабная программа по благоустройству набережных — за 11 лет приведено в порядок более 80 километров прибрежных территорий, таким образом, в столице стало на 33 процента больше благоустроенных набережных, — рассказал заммэра.

Андрей Бочкарев отметил, что в планах властей реконструировать еще около 100 километров набережных и создать порядка 40 новых общественных зон.

Генеральный директор АО «УЭЗ» Альберт Суниев в свою очередь заметил, что реализация программы позволяет интегрировать в городскую жизнь неиспользуемые и полузаброшенные прибрежные территории промышленных зон и сформировать «водный» фасад столицы. Он отметил, что АО «УЭЗ» в настоящее время занимается обустройством участка набережной возле жилого комплекса в Береговом проезде на западе Москвы.

— На сегодняшний день на участке протяженностью 686 метров практически завершены работы по укреплению берега и возведению каркаса для облицовки набережной гранитом. По завершении работ эта территория станет новой точкой притяжения для горожан, отметил Суниев.

Он добавил, что на участке оборудуют велосипедные и пешеходные маршруты, а также общественные пространства и места отдыха у воды, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого Андрей Бочкарев рассказал об уникальной бетонной смеси, которая используется при строительстве НКЦ в Москве.